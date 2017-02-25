涂醒哲：二二八元兇不能當成民族救星

嘉義市在二二八事件期間傷亡慘重，各界今天舉行事件70週年追思活動，嘉義市長涂醒哲表示，轉型正義要兼具「追溯」與「寬恕」，但不能將元兇當民族救星。

嘉義市在二二八紀念公園舉行紀念追思會，包括涂醒哲、監察院長張博雅、民主進步黨籍立法委員李俊俋、嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森及受難者家屬出席。

涂醒哲表示，嘉義市在二二八事件中死傷慘重，唯有追溯及還原歷史真相，才能帶來寬恕與原諒，才對得起犧牲英靈和受難者家屬，讓台灣走出傷痛、族群和解。

他說，落實轉型正義要兼具「追溯」與「寬恕」，追溯結果不一定溯及既往，如元兇可能已過世，但至少不應當成民族救星、到處供奉，這不應該。

涂醒哲表示，唯有真相大白，受害者子孫才能放下，寬恕加害者，也才能走出傷痛、族群和解。

張博雅表示，嘉義市有全台首座二二八紀念碑，當時民眾出錢出力，沒花國家半毛錢，要特別感謝西門教會幫忙，奠基時放1本聖經在紀念碑下方。最近嘉義市政府要遷移紀念碑，請特別注意聖經要一起遷移。

她說，族群融和最重要，馬來西亞、新加坡不因不同族群而發生問題，只有中東一帶因宗教問題而導致難民、孤兒，百姓過得很悽慘，「那不是我們希望的」。

李俊俋表示，「追查真相，沒有底限」，立法院這會期將繼續審查促進轉型正義條例草案，預定今年完成審查。追查真相時，很多政治檔案無法拿出，將催生「政治檔案法」。1060225

(中央社)