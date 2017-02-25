真人夾娃娃機轟動 男夾53包零嘴大豐收

尚順育樂世界的真人夾娃娃機，極具趣味及挑戰性。（陳慶居翻攝）

真人夾娃娃機未演先轟動，一早就出現排隊挑戰的人潮。（陳慶居翻攝）

228連假即將到來，去哪裡玩好？史上最大型樂事「真人夾娃娃車」到站，全台趴趴走的真人夾娃娃車，2017年巡迴首站來到苗栗頭份尚順育樂世界戶外廣場向粉絲下戰帖，尋找最會抓的粉絲挑戰hold不住的好吃。

截至中午為止，最佳成績男性53包、女性34包，當事人假日大豐收開懷不已。

尚順育樂世界首次與樂事洋芋片合作，推出消費者憑當日於尚順育樂世界3個館，單筆消費滿300元以上的發票，至活動現場打卡即可兌換樂事洋芋片1份；另獨家提供真人夾娃娃機專屬消費者體上、下午8場共160個名額體驗。

尚順育樂世界表示，25日自中午12時至7時安排8場真人夾娃娃車活動，早上10點開放排隊，不到10分鐘就發完號碼牌，相當搶手。

(中時)