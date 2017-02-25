晶華不明人士盼別破門 消防果斷救災

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台北市政府消防局今天表示，晶華酒店發生火警時，現場不明人士請求不要破門，但基於救災需要，打破落地窗入內。

晶華說，員工未阻擋救災，僅依SOP（標準作業程序）先打電話通知主管，且前後不到1分鐘。

晶華酒店火災，驚醒上百名房客，消防人員到場後，約1小時撲滅火勢，經查起火點在地下1樓店面倉庫。

媒體報導，消防人員要入內時，遭飯店人員阻擋。

消防局表示，沒到阻擋這麼誇張，但有不確定是否為飯店人員人士詢問可否不要破門，只是人命關天，仍直接打破落地窗入內救災。

至起火原因是人為縱火或電線走火等情形，仍須進一步釐清。1060225

(中央社)