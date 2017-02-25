重返幸運地 曾雅妮再有6字頭表現

曾雅妮找回手感，打出6字頭成績。(資料照 陳怡誠攝)

總獎金160萬美元（約4934萬台幣）的LPGA本田泰國賽，台灣好手曾雅妮曾兩度在此奪冠，堪稱幸運地，開季前2戰都提前遭淘汰的她，果然在幸運地找回手感，第2回合儘管遭遇暴雨攪局，延到今天進行補賽，她未受影響，繳出低於標準桿3桿的69桿，是她暌違5場比賽再有6字頭佳績，打完次輪，排名上升至並列27名。她補賽完隨即進行今日第3輪賽事，目前賽事仍在進行中。

曾雅妮曾在2011、2012年在本田泰國賽勇奪冠軍，不但是賽史唯一兩冠選手，也視為連霸的紀錄保持人，她開季前2戰雖都遭到淘汰，但來到泰國果然打出不同氣象，首輪打出高於標準桿1桿後，次輪無畏延賽影響，延賽前5洞抓兩鳥，隔日積極調整有理想收穫，雖在第9洞吞柏忌，但接連在第15、18洞抓鳥，6字頭成績再現。

隨即展開的第3輪賽事，曾雅妮從第10洞出發，就率先抓下博蒂，打到第14洞，目前繳出低於標準桿1桿。台灣另一女將龔怡萍，表現則略顯失色，她前兩回合打完，以高於標準桿5桿並列第56名，第3回合同樣從第10洞出發，前2洞接連吞下柏忌，陷入苦戰。

(中時電子報)