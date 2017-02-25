NBA》傷癒復出感言 林書豪：得到寶貴經驗

林書豪賽後接受採訪時的表情相當無奈。(取自籃網官推)

相隔快兩個月後，林書豪再次宣告傷癒復出，25日交出7分、5助攻與2籃板表現，賽後他表示，「我得到一些寶貴的經驗，我的表現並不夠好，但我會慢慢找回應有節奏。」在他的發言當中，充分感受到他的自責與無奈。

林書豪隨後在推特上寫，「感謝那些原本我以為理所當然的『小事情』，像是我的健康，我們必須繼續拚搏下去，直到球隊回到了正軌。＃布魯克林的拚勁」其實豪哥夠拚了，甚至下半場還被媒體拍到自己冰敷背部畫面。

起碼林書豪賽後跟母親吳信信的合照看起來開心多了。(取自林書豪LINE頁面)

不過林書豪更在LINE官方頁面貼上與母親合照，「今天雖然輸了，但是很感恩我的身體復原了，也很感謝我的媽媽來看我的比賽！她說很興奮能來丹佛因為她覺得感覺像去學校遠足。哈哈！我會繼續努力、繼續相信神的帶領。」

相較於林書豪充滿無奈的回應，籃網總教練艾金生賽後表示，「需要在場上展現的能量完全看不到，我們必須趕緊有所反彈，首先還是我們的防守，然後想出辦法讓我們更好。」

至於籃網中鋒布魯克羅培茲已經放眼未來，「今晚輸球已經過去了，我們必須趕緊忘掉，接著準備明天比賽。」籃網26日上午11點30分將到客場出戰聯盟戰績最佳的勇士。

(中時電子報)