大考中心董事長換人 楊泮池下薛富盛上
大考中心24日改選董事長，台大校長楊泮池卸任，改由中興大學校長薛富盛擔當。教育部解釋，主要是任期屆滿，並兼顧區域平衡，改由中部學校出任。
台大校長楊泮池近日捲入學術倫理爭議，大考中心此時改選引發外界揣測。教育部高等教育司長李彥儀表示，只是剛好屆滿改選，兩者並無關連，楊泮池仍是大考中心常務董事。
大考中心是國內主管大學入學考試的重要單位，包括學科能力測驗、高中英聽測驗、指定科目考試，都是重要業務。目前因應107課綱即將上路，大學考招方案也將面臨變革，未來改採的新型學測、分科測驗如何推動，大考中心也扮演關鍵角色。
大考中心辦公室位於台大校園內，前兩任董事長也都由台大校長擔任（李嗣涔、楊泮池），昨天改選，改由中興大學校長薛富盛出任。
李彥儀表示，改選是因任期屆滿，多名董事認為可試著北、中、南輪流做，最後薛富盛高票當選。
李彥儀表示，楊泮池昨天有出席董事會，也發言支持區域輪流的作法，改選後楊泮池仍然是常務董事的一員。李彥儀並澄清，改選與近來的論文爭議無關。1060225
(中央社)
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