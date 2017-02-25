推廣雲林番薯 北市花博農民市集免費吃

我要評比

台北市府與雲林縣合作，今明兩天在花博農民市集舉辦「揪你作伙來呷番薯」，推廣雲林水上鄉在地金色番薯，除提供相關農產品販售，現場還有免費試吃。

雲林縣水林鄉番薯品質佳、味道好，北市府與雲林縣一同推廣，今天早上活動開幕，準備精彩烏克麗麗演奏，並安排番薯美食試吃轉轉樂，讓現場參與貴賓們轉出四種不同的水林番薯創意料理好滋味，而市長柯文哲也到場共襄盛舉。

水林鄉辦桌大廚總鋪師阿益師今天到場，親自料理炸番薯1000份、烤番薯500份，還有番薯小餐包300份、番薯塔300份，免費給民眾品嚐。

北市產發局表示，花博農民市集結合全台各縣市農產品，民眾能一次採購，這次與雲林水上鄉合作推廣番薯，詳細活動內容可上臉書「台北花博農民市集」粉絲專頁查詢。1060225

(中央社)