為三一九案質疑詹啟賢 陳鎮湘表歉意
為三一九槍擊案質疑前中國國民黨副主席詹啟賢的國民黨副主席陳鎮湘今天表示，如果因表達直率而欠周延，造成詹啟賢不快，深感歉意。
媒體報導，陳鎮湘日前在黃復興黨部座談，為三一九槍擊案質疑詹啟賢；詹啟賢說，希望到國民黨中央常務委員會說明，如果有任何不法或對不起國民黨，願退黨、退選。
詹啟賢希望到中常會說明，國民黨主席洪秀柱上午受訪表示，會請國民黨秘書長莫天虎研究，看以什麼方式對詹啟賢較不會造成傷害。
她說，陳鎮湘出席內部座談，講話非常直率，可能聽到外面一些質疑聲音，把話攤開來講也好，讓詹啟賢有更清楚說明，對詹啟賢也好，打開天窗說亮話。社會有這些聲音，對詹啟賢不公平，藉此說清楚也好。
陳鎮湘在社群網站臉書（facebook）發文表示，他是56年忠誠老黨員，根本無意批判詹啟賢，更沒對詹啟賢人格有具體指謫，完全就事論事，反映許多基層黨員疑問。
他說，當天有人刻意全程錄音內部談話並提供媒體，意圖製造矛盾對立，破壞黨內和諧團結，顯然居心叵測，實在令人感到遺憾。
陳鎮湘表示，要擔任黨最高領導人，就當體現國民黨核心價值理念，道德標準與言行自然要高於一般黨員，他相信詹啟賢正派理性。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。