為三一九案質疑詹啟賢 陳鎮湘表歉意

我要評比

為三一九槍擊案質疑前中國國民黨副主席詹啟賢的國民黨副主席陳鎮湘今天表示，如果因表達直率而欠周延，造成詹啟賢不快，深感歉意。

媒體報導，陳鎮湘日前在黃復興黨部座談，為三一九槍擊案質疑詹啟賢；詹啟賢說，希望到國民黨中央常務委員會說明，如果有任何不法或對不起國民黨，願退黨、退選。

詹啟賢希望到中常會說明，國民黨主席洪秀柱上午受訪表示，會請國民黨秘書長莫天虎研究，看以什麼方式對詹啟賢較不會造成傷害。

她說，陳鎮湘出席內部座談，講話非常直率，可能聽到外面一些質疑聲音，把話攤開來講也好，讓詹啟賢有更清楚說明，對詹啟賢也好，打開天窗說亮話。社會有這些聲音，對詹啟賢不公平，藉此說清楚也好。

陳鎮湘在社群網站臉書（facebook）發文表示，他是56年忠誠老黨員，根本無意批判詹啟賢，更沒對詹啟賢人格有具體指謫，完全就事論事，反映許多基層黨員疑問。

他說，當天有人刻意全程錄音內部談話並提供媒體，意圖製造矛盾對立，破壞黨內和諧團結，顯然居心叵測，實在令人感到遺憾。

陳鎮湘表示，要擔任黨最高領導人，就當體現國民黨核心價值理念，道德標準與言行自然要高於一般黨員，他相信詹啟賢正派理性。1060225

(中央社)