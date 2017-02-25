遊覽車駕駛考訓 學者建議仿效機師分級
國道13日發生死傷慘重遊覽車翻車事故，遊覽車駕駛的考訓制度再受關注。中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生建議，仿效航空業機師分級，並定期檢定。
國道翻車事故後，交通部提出多項措施，在預防疲勞駕駛上，限制遊覽車駕駛員每天開車最多300公里，卻引起業界反彈。
林祥生認為，交通部這項措施只是把複雜問題簡單化，企圖以齊頭式平等解決駕駛員的過勞現象，因開車的體力耗損與疲勞程度，就像酒量是因人而異，取決於人的性格與體能、技術與經驗、生活作息等。
林祥生說，管理完善的業者，絕對比任何人更在乎駕駛員出車前的身心狀態，也更擔心疲勞駕駛所潛藏的風險成本與商譽損失，不需要政府訂定一個未必與過勞工時成正比的單一里程限制。
林祥生指出，台灣目前堪稱管理完善的遊覽車業者，恐不到半數，他希望交通部在遊覽車駕駛考訓制度上，能有更積極的做法。
林祥生表示，交通部可效法航空業的機師分級，進行遊覽車駕駛員的能力分級與持續性的「適駕度檢定」，機師有定期考試，未通過、違法犯紀或體檢不及格，都可能遭遇降等甚至停飛的處置。
現階段交通部也有對遊覽車駕駛員實施3年回訓講習，但林祥生認為訓流於形式，效法航空業，才能因應遠比一般公路客運複雜且多變的行車環境。
公路總局說，遊覽車和飛機是兩種差異很大的運輸工具，且目前的法規對遊覽車駕駛資格的要求就比一般大客車還嚴格，除了有大客車職業駕照外，還必須有2年實際大客車經驗，或1年大客車經驗加上公路總局101小時專業訓練。
公路總局表示，目前對包括遊覽車在內的大客車駕駛，每3年回訓的目的，重點在肇事預防處理、職業道德、安全駕駛、壓力紓解等，就是加強專業訓練與危機處理能力。1060225
(中央社)
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