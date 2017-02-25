二二八連假首日國道 賀陳旦：比預期塞

二二八連假首日，交通部長賀陳旦前往國道一號湖口服務區視察時，也被塞在車陣中，比原訂行程延遲1個多小時，他坦言，車確實比預期還要多。

賀陳旦今天前往國道一號湖口服務區「駕駛人休息區」時，但原訂10時20分的行程，因國道車多，讓他也被塞住，直到約11時30分才抵達現場。

他表示，由於北部、南部的天候不一樣，民眾不免想利用連假到南部出遊「奔向陽光」，於是出現由北往南的出遊人、車潮，造成國道壅塞，這也讓今天安排到外面巡查，變得格外重要。

賀陳旦表示，應要努力把公路客運、遊覽車等品質提升，讓民眾改搭共乘的交通工具，而非各自開車，就能避免塞車。

賀陳旦說，承認今天的國道車潮確實比他想像中多，天候影響也是造成車多的因素之一，加上連續假期，車流量會比一般週末增加約2成，若碰上過年期間還會再增加，除了提醒用路人注意交通安全，也呼籲民眾多使用公共運輸工具。1060225

(中央社)