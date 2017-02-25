陪川普打高爾夫遭圍剿 麥克羅伊滅火

一度高居世界球王的職業高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天表示，他上週與美國總統川普一起打球，並非是一項政治背書，「不過就是一場高爾夫罷了」。

路透社報導，北愛爾蘭籍的麥克羅伊受邀到川普位於佛羅里達州的川普全國高球場（Trump National）打球，在社群媒體引發戰火，有些人視他此舉是認同川普及其政策。

麥克羅伊在推特上說：「只因我花時間在某人的企業，就要被稱為法西斯分子和偏執狂，實在很荒謬；..這不是背書或任何形式的政治宣言，這不過就是很單純的一場高爾夫，高爾夫是我們的共同點，如此而已。」

法新社報導，拿下4座大賽冠軍的麥克羅伊，上週應擅打高球的川普之邀，到川普的球場打球。

麥克羅伊寫道：「就像我不同意朋友或家人所說或所做的全部，但我仍會和他們打球；上週我受邀與美國總統打球，無論你是否尊敬那個人，你還是得尊重他所在的職位。」

麥克羅伊是告訴英國「衛報」（Guardian），表示他對川普的崛起感到興趣而挨批後，發出相關聲明。（譯者：中央社陳亦偉）1060225

(中央社)