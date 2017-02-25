論文案爭議 科技部已召開5次審查

台大教授郭明良論文案遭外界質疑調查獨立性及速度過慢。科技部表示，事件發生後，負責初審的學術司，同步組成獨立學術倫理調查委員會，已召開5次的審查會議。

科技部表示，正加速辦理台灣大學教授郭明良發表的論文涉違反學術倫理案，近日將協同教育部召開聯合會議，並規劃成立專業專責「學術倫理辦公室」，

事件發生後，科技部就由負責初審的學術司，同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行科學數據的比對分析與相關論文的查證，已召開5次的審查會議。

科技部解釋，審議重點在鑑定是否有造假等違反學術倫理的情形，對於部份難以肉眼辨識的圖片，以專業軟體進行科學分析，找出是否有人為變造等微物跡證，以判定特定圖檔是否有造假的情形。

初審結果將依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」規定，提送科技部學術倫理審議會審議。

科技部也說明，將在收到台大詳細報告後，與教育部召開聯合會議，就相關證據進行討論，依部會職責進行審議。

科技部指出，從今年度起，已從強化科研人員自律、加強對執行機構課責、落實科技部管理監督功能及跨部會合作等4個面向強化學倫管理機制及措施，為進一步精進強化學術倫理規範與管理，已規劃成立專業專責之「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務。1060225

(中央社)