論文案爭議 科技部已召開5次審查
台大教授郭明良論文案遭外界質疑調查獨立性及速度過慢。科技部表示，事件發生後，負責初審的學術司，同步組成獨立學術倫理調查委員會，已召開5次的審查會議。
科技部表示，正加速辦理台灣大學教授郭明良發表的論文涉違反學術倫理案，近日將協同教育部召開聯合會議，並規劃成立專業專責「學術倫理辦公室」，
事件發生後，科技部就由負責初審的學術司，同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行科學數據的比對分析與相關論文的查證，已召開5次的審查會議。
科技部解釋，審議重點在鑑定是否有造假等違反學術倫理的情形，對於部份難以肉眼辨識的圖片，以專業軟體進行科學分析，找出是否有人為變造等微物跡證，以判定特定圖檔是否有造假的情形。
初審結果將依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」規定，提送科技部學術倫理審議會審議。
科技部也說明，將在收到台大詳細報告後，與教育部召開聯合會議，就相關證據進行討論，依部會職責進行審議。
科技部指出，從今年度起，已從強化科研人員自律、加強對執行機構課責、落實科技部管理監督功能及跨部會合作等4個面向強化學倫管理機制及措施，為進一步精進強化學術倫理規範與管理，已規劃成立專業專責之「學術倫理辦公室」，辦理研究分析違反樣態、研議學倫政策措施、推動學術倫理教育輔導及建立處理機制標準等任務。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。