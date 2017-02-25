圖書館對女童露下體 輔大生被逮辯：褲頭鬆了

廖男在圖書館徘徊。（陳鴻偉翻攝）

廖姓大學生在閱覽室露鳥嚇女童。（陳鴻偉翻攝）

23歲就讀輔仁大學某科系四年級的廖姓男學生，2月初前往北市某圖書館，在閱覽室發現11歲國小女童獨自一人，就在自己座位上脫褲裸露下體，並朝女童方向「展示」，嚇得女童不知如何是好，連忙收拾包包逃出閱覽室。

女童衝回家後向家人哭訴，憤怒的家屬除通報圖書館外，也在案發次日報警，轄區警方獲報前往圖書館調閱監視器時，發現廖生又在閱覽室內徘徊，當場將他逮捕。

廖在警訊時，辯稱自己當時是褲頭鬆掉，所以才會露鳥，離譜說詞讓警方吐槽：「外褲內褲都這麼鬆嗎？」另監視器畫面也顯示，廖是蓄意脫褲裸露，訊後依違反性騷擾防治法、妨害風化等罪，將這名男大生函送法辦。

(中時)