陸超級盃 江蘇蘇寧叫板廣州恆大

廣州恆大與江蘇蘇寧的超級杯足球賽事25日晚間在重慶奧體中心進行，這項比賽經由兩年的積累后，成為廣州恆大與江蘇蘇寧全面爭霸的先鋒戰。志在奪取四冠王的廣州恆大是否能邁出1/4的步伐呢？

《廣州日報》報導，上賽季的國內三線（超級杯、中超聯賽、足協杯）爭奪，廣州恆大將自己的背影拋給江蘇蘇寧，留給對手「三亞」的失望——江蘇蘇寧主帥崔龍洙說他要將去年遭受的這些痛苦還給對手。

實際上，在經歷過又一個瘋狂的冬季轉會後，並沒有在陣容方面進行太多改變的江蘇蘇寧依然是最有實力叫板廣州恆大的球隊。

(旺報)