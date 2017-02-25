禽流感未歇 疾管署閃鵰俠侶再受關注
禽流感疫情警戒，疾管署粉絲專頁「1922防疫達人」日前重推「閃鵰俠侶」短片，由金庸筆下「過兒」、「姑姑」演繹「遠離禽鳥」防疫撇步，短片再受網友關注。
衛生福利部疾病管制署在西元2013年推出「閃鵰俠侶」防治禽流感短片，近日因禽流感疫情，短片再受矚目。
影片中，「過兒」和「姑姑」出遊，因禽流感橫行，不能再和「神鵰」接近，兩人變成「閃鵰俠侶」。姑姑詢問過兒，除了「閃鵰」，還有沒有神功可以打擊禽流感？
過兒就說，打擊禽流感不用神功，只要幾個簡單撇步，包含注意衛生習慣、勤洗手、生病要戴口罩、看醫師，且在家裡休息，不要到處玩趴趴走。打噴嚏時一定要摀住口鼻，必須遠離禽鳥，才能避免感染。
過兒在片末還對神鵰說「等你好了，再帶你回家」，兩人一鵰的互動讓不少網友大讚有創意。但也有網友眼尖發現，應該是獨臂的過兒，竟然在宣導「勤洗手」時露出雙手，讓網友莞爾。
疾管署副署長羅一鈞今天表示，2013年時台灣對禽流感「最恐慌」，因為出現可能人傳人的H7N9且有境外移入一例。當時還成立H7N9中央流行疫情指揮中心，有經費拍影片衛教。
羅一鈞說，中國大陸的禽傳人疫情「一直沒好過」，且今年最嚴重。民眾如需前往請提高警覺，並應遵守「5要6不」原則。
「5要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。