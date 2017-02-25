禽流感未歇 疾管署閃鵰俠侶再受關注

禽流感疫情警戒，疾管署粉絲專頁「1922防疫達人」日前重推「閃鵰俠侶」短片，由金庸筆下「過兒」、「姑姑」演繹「遠離禽鳥」防疫撇步，短片再受網友關注。

衛生福利部疾病管制署在西元2013年推出「閃鵰俠侶」防治禽流感短片，近日因禽流感疫情，短片再受矚目。

影片中，「過兒」和「姑姑」出遊，因禽流感橫行，不能再和「神鵰」接近，兩人變成「閃鵰俠侶」。姑姑詢問過兒，除了「閃鵰」，還有沒有神功可以打擊禽流感？

過兒就說，打擊禽流感不用神功，只要幾個簡單撇步，包含注意衛生習慣、勤洗手、生病要戴口罩、看醫師，且在家裡休息，不要到處玩趴趴走。打噴嚏時一定要摀住口鼻，必須遠離禽鳥，才能避免感染。

過兒在片末還對神鵰說「等你好了，再帶你回家」，兩人一鵰的互動讓不少網友大讚有創意。但也有網友眼尖發現，應該是獨臂的過兒，竟然在宣導「勤洗手」時露出雙手，讓網友莞爾。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，2013年時台灣對禽流感「最恐慌」，因為出現可能人傳人的H7N9且有境外移入一例。當時還成立H7N9中央流行疫情指揮中心，有經費拍影片衛教。

羅一鈞說，中國大陸的禽傳人疫情「一直沒好過」，且今年最嚴重。民眾如需前往請提高警覺，並應遵守「5要6不」原則。

「5要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。1060225

(中央社)