鄭麗君：推動轉型正義非去蔣化而是面對

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文化部今天宣布從法制面推動中正紀念堂轉型，停放「蔣公紀念歌」，文化部長鄭麗君表示，文化部不是「去蔣化」，是要「面對它」。

二二八事件70週年，鄭麗君上午舉行記者會表示，中正紀念堂有必要轉型，將提組織法部分條文修正草案，紀念堂商店也將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

中國國民黨主席洪秀柱說，中正紀念堂停放「蔣公紀念歌」等會引發社會對立、仇恨與分化，不智之舉；蔣中正後代、國民黨籍立法委員蔣萬安表示，蔣中正功過應理性、全面呈現，政府卻只講過的一面，跟過去威權時代有何不同？中正紀念堂應併呈功與過史料。

鄭麗君下午表示，轉型正義工作不應過度簡化，蔣中正曾任中華民國總統，這是歷史事實，推動中正紀念堂轉型不能簡化為「去蔣化」，也無關國家認同，而是基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」。

她說，二二八事件及威權統治下白色恐怖時期人權迫害事實，是台灣歷史及世界人權史共同傷痛，在政府及社會推動轉型正義追求歷史真相、釐清責任歸屬過程中，應同時避免由政府再複製威權文化崇拜，「去除威權崇拜，打開中性的討論空間，讓社會凝聚轉型共識」。

鄭麗君期盼藝術與文化力量，帶動社會不斷對話與思辨，深化轉型正義議題討論，進而邁向真正和解。1060225

(中央社)