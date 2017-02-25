喝令2少年幫其口交 惡男判12年確定
曾姓男子被控以網路交友及應徵工作結識2名少年，卻毆打2男幫他口交得逞；曾男因涉多罪遭判刑12年確定，但他認為刑期折抵太少，提起抗告，最高法院日前駁回。
判決指出，曾男因誣告、詐欺、恐嚇取財及妨害自由等案件，服刑2年2月後，在民國102年11月14日出獄，卻在103年間7月間，以假藉交友及應徵工作為由，於網路結識2名少年並相約投宿飯店，期間毆打兩男，詐騙兩男交出手機及電腦予以變賣。
曾男向1名少年恐嚇索取新台幣2萬元，但少年沒錢，曾男喝令這名少年脫光衣物並恫稱「如不為他口交，就會再被揍」等語，少年因心生畏懼照辦；曾男隔天再次要求口交，並要另一名少年也加入，否則毆打，曾男得逞後，竟喝令兩名少年相互口交，供其觀賞。其中一名少年趁曾男熟睡時逃出，報警處理，全案曝光。曾男收押至今。
曾男另涉犯多起恐嚇取財及詐欺案件，台灣高等法院高雄分院就曾男所犯強制性交、恐嚇、詐欺及妨害自由等22罪確定判決，訂應執行有期徒刑12年，曾男認為刑期折抵太少，違反罪刑相當原則，提起抗告，最高法院日前裁定駁回，全案確定。1060225
(中央社)
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