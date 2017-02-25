欠債無力償還 電焊工被逼急淪竊賊

高雄大社區近來有竊賊專偷大型機具電瓶，警方埋伏逮獲35歲黃姓男子，發現原來他是名電焊工，懂得拆解電瓶，但每顆電瓶動輒數十公斤，驚訝黃嫌身材如此瘦小，竟能搬動竊走，才查出他因酒駕遭罰款，又曾當人頭帳戶官司纏身，被債逼急走投無路；黃嫌也坦承偷過2次，變賣得手約近萬元。全案依竊盜罪嫌移送法辦。

昨(24)天凌晨4時許，黃嫌在大社區嘉誠國小旁工地偷竊怪手電瓶，被民眾發現報警，警方趕到逮人，當場查獲放在機車踏板的2顆電瓶，價值8000元，並查扣犯案工具老虎鉗、板手，為掩人耳目，還把機車車牌用毛巾蓋住以躲避查緝。

黃男坦承偷竊，表示因酒駕遭判罰加上房貸，每個月須償還3萬元，又找不到工作，因曾當過電焊工人，懂得卸解電瓶，才把腦筋動到工地上的大型機具。

警方說，因電瓶很重，一顆就要30多公斤，黃嫌如此瘦小，竟能搬竊得動，可見被債務逼急了。

黃嫌也向警方吐苦水說，因電焊工作多在中北部，且要照顧年邁母親，無法北上，所以長期失業。

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(中時)