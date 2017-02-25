保護珠江 廣州市政府拆除違法堆沙場
廣州市人民政府對珠江和流溪河堆場綜合整治行動，並發布通告要求對珠江廣州河段及流溪、河道管理範圍內的違法堆場進行取締。
廣州市白雲區人和鎮、江高鎮、石門街2月23日對流溪河沿線違法堆沙場採取強制拆除行動。在強拆行動中，白雲區唐閣村村委幹部表示，他們的採沙場上世紀60年代就已存在，如今被列入拆除名單，他們非常不解。
人民網25日報導，這項整治行動在去年9月就已展開，當時廣州市政府常務會議審議並原則通過了《廣州市人民政府關於開展珠江和流溪河堆場專項整治行動的通告》，要求違法堆場30日內需自行清理。
(旺報)
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