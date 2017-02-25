金門女子網路借錢 遭騙淪詐欺人頭戶
金門林姓女子透過網路信用借貸廣告借款3萬元，結果一毛錢都沒拿到，個人的金融機構存摺及提款卡反遭詐騙集團利用，淪為詐欺人頭戶。警方提醒民眾多加留意，小心上當。
家住金城地區的林姓女子在網路上看到信用借貸廣告，就透過LINE通訊軟體與對方取得聯繫，希望能借貸新台幣3萬元，紓解手頭一時的不便。對方則要求她將「永豐銀行」及「兆豐銀行」名下的存摺及金融卡郵寄至台中，以做為抵押擔保及繳納利息之用。
林女不疑有他照辦，對方又要她提供金融卡密碼，後來林女苦等多日，仍一直借不到錢，等到金城警分局以詐欺嫌疑犯通知她到案說明後，才知道她的銀行存摺遭到詐騙集團利用，以「假親友」及「假檢警 」的名義詐騙莊姓、謝姓2名被害人共計新台幣48萬元，因此甚感懊惱與後悔。
金城分局長李智源提醒，金融機構的存摺及金融卡屬個人重要物品，若隨便交付他人，可能幫助犯罪集團隱匿詐欺所得，讓自己涉及詐欺案件外，個人所有帳戶也會遭到凍結，並依法遭到追訴，民眾如有資金需求，應循正常、合法管道借貸，切勿透過網路不明廣告與人聯繫，以免得不償失。
(中時)
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