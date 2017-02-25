解除歐盟黃牌 漁業署坦承不樂觀

我要評比

遠洋漁業3法正式施行1個多月來，不少漁民反映新法規定多、罰款高，漁業署今（25）日宣布，執法初期給予彈性，但台灣下月底前就要送交報告給予歐盟，對於是否有機會解除歐盟發出的黃牌警告，漁業署坦承不樂觀。

歐盟於前年10月將我國列為打擊IUU（非法、未報告及未受管制漁業）不合作第三國黃牌名單，政府火速訂定《遠洋漁業條例》等相關法令，並於上月20日正式施行，日前屏東縣琉球、東港籍漁民反映新法上路問題多，漁業署表示在合理前提下，將採納漁民訴求。

漁業署舉例，像是電子漁獲回報系統，有些漁民不會使用，用得不習慣，甚至有故障問題，漁業署正在開發更友善的回報軟體，漁民也可以每日傳真回報漁獲資料，直至漁船該作業航次結束。

或是管制魚種每月總漁獲量，考量捕撈狀況時好時壞，同意放寬以每半年為期間，遠洋漁船關閉船位發報器的時機，在不違反國際規範、不損及其他船隊權益，以及公平、合理之前提下，予以彈性放寬。

此外，由於歐盟對我國發出黃牌警告，漁業署目前正在準備報告，於下月底送交歐盟，此次是否有機會解除黃牌，漁業署副署長黃鴻燕坦承，「沒有那麼樂觀」，由於新法初立，卸魚檢查的派駐人員還沒到位，歐盟也還需要時間觀察法規落實狀況與執行情形，「需要時間，但會繼續努力」。

(中時)