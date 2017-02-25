邵昕日式料理慘賠300萬 改賣麵人生逆轉月收十萬
邵昕因曾與日本紅星酒井法子合演《我愛美人魚》，讓他在演藝圈紅極一時，後來除了轉為通告藝人，更將事業重心放在經營火鍋店，不幸生意失敗慘賠300萬，人生瞬間跌至谷底，不過後來和妻子改經營平價麵店，月收入竟達十萬，讓他開啟人生第二春。
根據《蘋果日報》報導，邵昕曾與好友合開火鍋店，全盛時期日營收就有35萬，一度躍升餐飲大亨，不過後來收攤改經營日式餐廳，卻整整慘賠300萬元，讓他質疑餐飲生涯就此畫下句點，在與前妻離婚後，去年5月跟小14歲的Vivi登記結婚，在她的鼓勵下重新出發，改開平價麵店，也從最初1天只賣幾10碗麵，現在最多可賣到百碗，店內著名的滷味更是未結束營業就賣光，光一個月收入就達數十萬，一掃之前經營日式餐廳失敗的陰霾。
對於老婆不離不棄，攜手共度人生低潮，邵昕透露因為她文靜沉得住氣，所以能從身上學到好多事情，更徹底改變她的人生，相較過去意氣風發的時刻，如今回歸平淡則是另一種幸福，對此老婆Vivi也允諾「就跟他努力拚下去」。
(中時電子報)
關鍵字：邵昕
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