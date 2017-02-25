生髮有望，天然米糠變生髮油！農委會農試所經過多年研究，發現米糠萃取出的精華油脂，不但能促進皮膚康口癒合，再加以調配特殊植物油脂後，可以促進生髮，男女皆有效，效果優於市售生髮產品，已有業者正在洽談技轉。

米糠是稻米果實的外殼皮層，因為口感較差，碾米過程中多半將之刨去，30年前，米糠主要用於生產米糠油，是稻米最營養的部分，但民國68年發生食用米糠油的多氯聯苯中毒事件後，米糠油不再受青睞，多半用以動物飼料。

為增加米糠效用，農試所經過2~3年研究，將米糠用特殊溶劑萃取出精華油脂，經過農業科技研究院動物科技研究所臨床實驗發現，對於各種外傷、化膿紅腫的青春痘等，可快速止痛、止癢、促進皮膚傷口癒合，或避免疤痕產生。

此外，再加以調配特殊植物油脂，使用2週後出現髮量增加的效果；經台大醫學工程研究所實驗室的小鼠動物試驗結果顯示，效果優於市售生髮產品，且工研院生醫與醫材研究所試驗，也證實該配方無皮膚刺激性與細胞毒性。

農業試驗所主任秘書郭坤峰指出，將廢棄米糠作為皮膚合法用藥，也算是兼具環保與永續發展的綠色產品，現在以非專屬授權方式，將生髮配方技轉給業者，目前已有業者洽談中，未來有機會幫助髮量稀疏的人士創造福音。

(中時)