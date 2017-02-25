晶華火警！SJ圭賢下榻粉絲驚

圭賢今要開演唱會，但下榻飯店今晨意外發生火警。（圖／本報系資料照片）

台北晶華飯店今(25日)晨發生火警，緊急疏散近350名房客，而今晚即將在新莊體育館舉辦個人演唱會，恰巧也下榻晶華飯店，不少粉絲都相當擔心圭賢狀況，但主辦單位表示他狀況不受影響，其餘則低調不願回應。

圭賢即將在今年入伍，因此這回來台是他入伍前最後一次訪台開唱，因此門票早就銷售一空。但他下榻的晶華飯店今晨不慎發生火警，讓粉絲相當擔心他的狀況，不過主辦單位回應圭賢沒有大礙，人也休息中，這才讓粉絲鬆一口氣。

(中時電子報)