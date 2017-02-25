鼓勵國中小發展特色課程 中市補助45校
為鼓勵學校發展特色課程，台中市政府教育局今天說，今年預計補助45所國中小學各30萬元，希望結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。
台中市教育局去年開始辦理「台中市國中小亮點發展計畫」，今年共編列經費新台幣1350萬元，預計45所學校各獲30萬元補助，希望結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。
教育局去年「台中市國中小亮點發展計畫」共補助39所學校，今年亮點計畫說明會中，邀請其中3所學校進行成果分享，包括優質發展組台中國小、創新發展組樂業國小及潛力發展組東平國小，希望提供各中小學經驗參考，發展學校亮點課程。
教育局表示，為鼓勵各中小學結合107年上路實施的12年國教課綱，跳脫傳統刻板印象，讓學習更有趣，今年共編列補助經費1350萬元，預計有45所學校可各獲30萬元，希望結合教師專業，促進學校多元課程扎根及均衡發展。
教育局長彭富源指出，台中市國中小亮點發展計畫鼓勵結合教師專業，發展學校特色課程，讓學生多元適性學習。今年也配合107課綱，希望課程能更與生活情境結合，以跨領域、主題式的學習，引領學生「做中學」，培養學習興趣，期待中市300多間中小學，都能發展各自的教育亮點。1060225
(中央社)
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