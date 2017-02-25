二二八連假 澎家扶跳蚤市集義賣做愛心

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二二八連假，澎湖家扶中心跳蚤市集一連4天義賣，雖然天氣寒冷，仍吸引民眾到場尋寶，撿便宜獻愛心，所得全數作為弱勢兒少多元學習及生活所用。

澎湖家扶跳蚤市集，各界捐贈的大批二手衣物、吊飾品、玩具等等，今天擺滿中心2樓，家扶志工整理義賣，不少民眾趁著假日前往撿便宜、做愛心，還有親子們現場在玩具區遊戲。

澎湖家扶跳蚤市集義賣活動，將進行至28日止，同時持續收取各界捐贈的全新或二手貨無需修理即可使用的民生用品、物資等等作義賣，所得作為協助弱勢家庭多元學習，減緩扶助家庭的經濟負擔。

澎湖家扶中心表示，目前約有327戶弱勢家庭600多位弱勢兒少，平時除了募集認養與助養人之外，亦透過各界捐贈和義賣等活動，來協助受扶助弱勢兒少能安心成長、穩定就學。1060225

(中央社)