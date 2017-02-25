辛巴威總統豪奢生日趴 花費逾3000萬元

辛巴威總統穆加比本週慶祝93歲大壽，執政黨今天在第2大城布拉瓦約（Bulawayo）郊外舉行1場豪奢的祝壽生日派對，斥資超過新台幣3000萬元，邀請數千名支持者參加。

根據法新社和國際財經日報（IBT）報導，執政的辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）主辦穆加比（Robert Mugabe）總統的生日壽宴。穆加比自1980年上台掌權迄今，打壓異議分子，選舉舞弊，經濟也傳出崩盤。

這位當今世上在位最久的國家領導人真正的生日是21日，辛巴威國營媒體1週來充斥對穆加比壽誕的賀詞和讚頌。

這個年度生日派對據報耗資達100萬美元（約新台幣3084萬元），包括多道主菜的大餐和巨大的生日蛋糕，極盡奢華。而在辛巴威目前面臨嚴重糧食短缺下，引發眾怒。

生日派對的場地選在馬托博（Motobo）一處學校也引發當地民眾不滿。穆加比在1980年代初期血腥鎮壓異議分子，據傳不少受害者埋在這裡。根據維權團體，當時北韓代訓的辛巴威軍隊屠殺近2萬人。1060225

(中央社)