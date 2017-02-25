228連假毒販大批貨 警方動員逮4嫌
大安警方日前獲報，228連假來臨，不少中小盤毒販摩拳擦掌，向上游大舉調貨，準備在假期中大賺一筆。經循線追查，昨天(24日)前往德惠街某民宅，當場逮捕林姓、張姓等4名毒販、毒蟲，起獲海洛因、大麻、安非他命等各式毒品。
警方指出，林姓毒販今年63歲，前後販毒已30多年，不斷進出監獄，日前出獄後仍持續販毒。因長年經營，有不少死忠客戶，是北部知名的中盤毒販。
大安分局羅斯福路派出所所長黃柏翔指出，警方日前鎖定林嫌，發現他在連假開始前，密集調貨並與毒蟲頻繁連繫，經深入追查，昨天前往林的據點搜索，當場逮捕疑在進行交易的4名販嫌，查扣市價超過15萬元的各式毒品20多包，另有1具分裝使用的毒品研磨機，全案偵訊後，依毒品罪移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。