228連假毒販大批貨 警方動員逮4嫌

警方逮捕林姓毒販在內的4嫌。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣市價超過15萬元的各式毒品。（陳鴻偉翻攝）

林嫌家中專用的毒品研磨機。（陳鴻偉翻攝）

大安警方日前獲報，228連假來臨，不少中小盤毒販摩拳擦掌，向上游大舉調貨，準備在假期中大賺一筆。經循線追查，昨天(24日)前往德惠街某民宅，當場逮捕林姓、張姓等4名毒販、毒蟲，起獲海洛因、大麻、安非他命等各式毒品。

警方指出，林姓毒販今年63歲，前後販毒已30多年，不斷進出監獄，日前出獄後仍持續販毒。因長年經營，有不少死忠客戶，是北部知名的中盤毒販。

大安分局羅斯福路派出所所長黃柏翔指出，警方日前鎖定林嫌，發現他在連假開始前，密集調貨並與毒蟲頻繁連繫，經深入追查，昨天前往林的據點搜索，當場逮捕疑在進行交易的4名販嫌，查扣市價超過15萬元的各式毒品20多包，另有1具分裝使用的毒品研磨機，全案偵訊後，依毒品罪移送法辦。

(中時)