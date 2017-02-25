搶攻連假商機 百貨業引進新店推特賣

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為搶攻二二八連假商機，台中市多家百貨業者除引進新店進駐吸引消費者外，還有業者推出韓國物產展，展出韓國熱銷泡麵等，盼能在連假中搶得商機。中央社記者郝雪卿攝 106年2月25日

為搶攻228連假商機，台中市多家百貨業者除引進新店進駐吸引消費者外，還有業者推出韓國物產展及NG鞋搶購會。

228假期連放4天，卻遇到濕冷天氣，影響民眾出遊興致，前往百貨公司逛街打牙祭成了民眾休閒活動選項之一，位於台中市七期的百貨商圈，近午時間就出現大量車潮。

台中大遠百在連假期間推出「春意盎然 卡HAPPY」活動，除持HAPPY GO卡可扣60點100元紅利券外，消費滿3500元送350元抵用券，另推出韓國物產展，展出韓國最夯零食、泡麵、飯捲等道地熟食，其中展出的非油炸泡麵在韓國締造熱銷紀錄，另外還有韓式辣螃蟹及超人氣新品咖啡牛奶。

為了一新消費者的耳目，百貨業者也不斷推陳出新，引進新店進駐，台中大遠百就引進兩班家餐飲連鎖集團旗下的豆腐村進駐，而中友百貨則引進號稱為殿堂級可頌品牌的「八月堂」台灣首店進駐，首日開幕就吸引很多年輕族群排隊選購。

八月堂業者表示，看準台中龐大烘焙消費商機，選擇中友百貨做為台灣首店與消費者見面，未來將以台中為中心，尋覓北、中、南等地適合點位，讓台灣更多消費者可以品嚐使用天然奶油又美味的殿堂級可頌。

日曜天地名牌折扣中心從今天起到3月20日推出「名牌NG鞋搶購會」，網羅國內外60個專櫃品牌，從當季正品到過季庫存，只要產品有小瑕疵全部出清，包括專櫃女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋等近2萬5000雙，價格最低下殺百元起。1060225

(中央社)