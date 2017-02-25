搶攻連假商機 百貨業引進新店推特賣
為搶攻228連假商機，台中市多家百貨業者除引進新店進駐吸引消費者外，還有業者推出韓國物產展及NG鞋搶購會。
228假期連放4天，卻遇到濕冷天氣，影響民眾出遊興致，前往百貨公司逛街打牙祭成了民眾休閒活動選項之一，位於台中市七期的百貨商圈，近午時間就出現大量車潮。
台中大遠百在連假期間推出「春意盎然 卡HAPPY」活動，除持HAPPY GO卡可扣60點100元紅利券外，消費滿3500元送350元抵用券，另推出韓國物產展，展出韓國最夯零食、泡麵、飯捲等道地熟食，其中展出的非油炸泡麵在韓國締造熱銷紀錄，另外還有韓式辣螃蟹及超人氣新品咖啡牛奶。
為了一新消費者的耳目，百貨業者也不斷推陳出新，引進新店進駐，台中大遠百就引進兩班家餐飲連鎖集團旗下的豆腐村進駐，而中友百貨則引進號稱為殿堂級可頌品牌的「八月堂」台灣首店進駐，首日開幕就吸引很多年輕族群排隊選購。
八月堂業者表示，看準台中龐大烘焙消費商機，選擇中友百貨做為台灣首店與消費者見面，未來將以台中為中心，尋覓北、中、南等地適合點位，讓台灣更多消費者可以品嚐使用天然奶油又美味的殿堂級可頌。
日曜天地名牌折扣中心從今天起到3月20日推出「名牌NG鞋搶購會」，網羅國內外60個專櫃品牌，從當季正品到過季庫存，只要產品有小瑕疵全部出清，包括專櫃女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋等近2萬5000雙，價格最低下殺百元起。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。