阿美主廚料理 好吃到令人犯規

原民電視「美味阿樂樂滋」25日晚間9時首播，主持人陳耀忠 Canglah要以「友善土地」為主題帶大家上山下海，讓觀眾發現，阿美廚神的創意料理，會好吃到會讓人覺得犯規。

原民電視表示，「aledet美味阿樂樂滋」aledet是阿美族語，打到心裡的味道的意思，節目將帶觀眾認識的不只食材，更是腳踏的這片土地，更要挖掘出深耕部落的達人與產業潛能。透過鏡頭，呈現台灣各部落生活樣貌、飲食文化、節令祭儀。

首集節目來到位於新竹頭前溪畔的千甲里部落，族人當初是因建築高鐵而落腳此地，在泰雅族的Yusiy發起下，建立起具原住民特色的千甲里CSA農場（社區協力農場）。以共生共長共營養、融入部落的概念，營運農場。

陳耀宗也跟著排灣族頭目到溪邊灑網捕魚，到山裡採集野生山芋，自製有機肥料等，看見族人如何在日常裡實踐傳統文化，影響下一代。

節目中，入圍105年金鐘獎非戲劇類節目最佳導演的陳惠武表示，部落擁有祖先留下來的土地，及豐富的文化根源，從中尋找價值，才能開闢出有別於其他的特色產業。

這次拍攝的地點深入嘉義特富野、茶山、屏東老七佳、南投春陽、高雄那瑪夏等深山部落，不僅要克服拍攝的技術層面，許多部落文史的影像紀錄，也別具時代意義。

主持人陳耀忠天馬行空的創作料理，與不受拘束的主持風格，常讓工作人員難以招架。他也謹守阿美族年齡階級中對長輩的尊敬，曾在拍攝過程中花了40分鐘，只為了吃素的阿嬤，做出一道豐盛的素菜料理。他體貼敬老的誠心態度，展現部落傳承的價值。

原民電視表示，「跟著阿美族主廚陳耀忠，以就地取材的方式，依其所見而觸動的廚藝靈感，品嚐限定版的在地創意美味，觀眾可以發現，阿美廚神的創意料理，會好吃到會讓人覺得犯規。1060225

(中央社)