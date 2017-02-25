用心製作茶焗蛋 陳淑麗堅持手洗蛋

台中市政府陽明市政大樓每逢週五都會開設農夫市集，總會見到陳淑麗前來擺攤販售自己與先生研發的茶焗蛋，她說，是以照顧孩子般的心製作每一顆加工蛋。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月25日

台中市政府陽明市政大樓每逢週五都會開設農夫市集，總會見到陳淑麗前來擺攤販售自己與先生研發的茶焗蛋，她說，是以照顧孩子般的心製作每一顆加工蛋。

農業局表示，陳淑麗娘家栽種高山茶，丈夫家族則是開養雞場，所產的雞蛋還是神岡區有名的「神農蛋」，夫妻本來沒有賣雞蛋的想法，在民國95年的金融風暴後，從事貿易工作的丈夫收掉工廠，在朋友鼓勵下，才轉而研發茶與蛋結合的茶焗蛋。

而茶焗蛋研發動機來自陳淑麗的父親，他有次參訪阿里山友人的茶園，偶然間看見友人在製茶過程中，順便將幾個生雞蛋放在茶爐內烘製，第一次品嚐到帶有茶葉清香的蛋，感覺很美味。

為將這美味分享給更多人，陳淑麗的父親及陳淑麗夫妻，用自產的神農蛋與高山烏龍茶葉一起烘製，經過10年的研究及改良，研發出能保存1週、風味不變的茶焗蛋。

陳淑麗相當用心製作每一顆加工蛋，她堅持手工洗蛋，洗800顆蛋約需2個小時，過程中會有將近1、2成的雞蛋損毀。她表示，蛋殼有毛細孔，一有破損就會影響品質，很快就壞掉，所以在製作過程中都要很仔細。而茶焗蛋好吃的秘密就藏在細節裡，從挑蛋、洗蛋、消毒，再經過秤重決定烘烤時間，每一個環節都不能馬虎。

針對近期發生的禽流感，陳淑麗說，她對自家的商品有信心，工作人員都會穿上工作衣、經過消毒後再進去養雞場，衛生人員並會定期到場消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，保證出產的蛋都經過國家認證的檢驗公司檢驗合格，就是要民眾吃得安心、健康。1060225

(中央社)