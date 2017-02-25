狂新聞釣到本尊 吳敦義朝聖 洪、郝都留言

前副總統吳敦義與年輕網友互動，看時下最流行的「狂新聞」，引發網友討論。（取自卡提諾狂新聞FB專頁）

最近在網路走紅的政治時事反諷影片「狂新聞」，不但被立委搬上國會殿堂質詢行政院長林全，還引來政治人物本尊留言！

24日晚間，「卡提諾狂新聞」臉書粉專貼出一張前副總統吳敦義的照片，裡頭吳正在觀看狂新聞，粉專管理員還自嘲「這真的是海豚將軍看狂新聞嗎」，結果該討論引來洪秀柱、郝龍斌粉專帳號留言，洪留言「我看的時候是沒人可以拍到的」，該留言吸引1萬多名網友按讚，網友紛說「柱姐好狂！」國民黨主席大戰，因為狂新聞的反諷風，意外與年輕網友拉近距離。

由於上周狂新聞挖苦吳敦義叫「海豚將軍」，臉書上也出現一個粉絲專頁「海豚將軍：吳敦義」（https://www.facebook.com/DunYiWuOfficial），吳辦24日回應，該粉絲頁是吳敦義的粉絲開的，不是官方版；至於照片是吳敦義本人，是他和青年朋友聚會時，聽年輕朋友提起而參考，「謝謝好朋友們的幽默感」。

洪秀柱25日上午受訪時表示，因為助理很多都是年輕人，這種好玩的東西都會告訴她，自己看了，覺得很好笑，忍不住就留個言，「好玩嘛，但我以後要忍住」。

郝龍斌也在該照片po文下留言，「下次也來用電腦看...原來許多老友都是愛看者」，還提醒版主「小編連假不要再拖稿！」，「P.S：頭受傷康復了嗎？」，努力跟上年輕人話題。

(旺報)