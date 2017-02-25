狂新聞釣到本尊 吳敦義朝聖 洪、郝都留言
最近在網路走紅的政治時事反諷影片「狂新聞」，不但被立委搬上國會殿堂質詢行政院長林全，還引來政治人物本尊留言！
24日晚間，「卡提諾狂新聞」臉書粉專貼出一張前副總統吳敦義的照片，裡頭吳正在觀看狂新聞，粉專管理員還自嘲「這真的是海豚將軍看狂新聞嗎」，結果該討論引來洪秀柱、郝龍斌粉專帳號留言，洪留言「我看的時候是沒人可以拍到的」，該留言吸引1萬多名網友按讚，網友紛說「柱姐好狂！」國民黨主席大戰，因為狂新聞的反諷風，意外與年輕網友拉近距離。
由於上周狂新聞挖苦吳敦義叫「海豚將軍」，臉書上也出現一個粉絲專頁「海豚將軍：吳敦義」（https://www.facebook.com/DunYiWuOfficial），吳辦24日回應，該粉絲頁是吳敦義的粉絲開的，不是官方版；至於照片是吳敦義本人，是他和青年朋友聚會時，聽年輕朋友提起而參考，「謝謝好朋友們的幽默感」。
洪秀柱25日上午受訪時表示，因為助理很多都是年輕人，這種好玩的東西都會告訴她，自己看了，覺得很好笑，忍不住就留個言，「好玩嘛，但我以後要忍住」。
郝龍斌也在該照片po文下留言，「下次也來用電腦看...原來許多老友都是愛看者」，還提醒版主「小編連假不要再拖稿！」，「P.S：頭受傷康復了嗎？」，努力跟上年輕人話題。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。