大湖草莓2期花盛產 連假體驗採果樂
苗栗縣大湖地區農會25日表示，今年的草莓因為天氣影響，2月才開始進入低溫邁入第2期花產季，產量已明顯增加，且各果園草莓果實碩大、香氣十足，酸中帶甜如初戀滋味，目前售價平均在每台斤230元至300元間，比1期更實惠，採果人氣相對爆棚。
大湖地區的草莓等同是台灣草莓代名詞，面積產量均冠全台，2月中旬後陸續進入盛產期，各草莓園正是結實纍纍，準備228連假迎接遊客採果。即使雨天，也可選擇高架草莓，輕鬆享受田野樂趣。
為了迎接連假人潮，大湖地區農會也將在25及26兩日，每天上午10點至中午12點，下午1點至傍晚5點，在大湖酒莊舉辦草莓情人節活動，邀請駐唱情歌手及安排親子唱跳表演。而草莓文化館的各項草莓商品，周圍店家的草莓雪花冰，也都趕緊備貨。副縣長鄧桂菊上午到酒莊為活動宣傳，也為大湖草莓代言。
(中時)
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