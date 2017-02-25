228連假首日 出遊墾丁車輛塞爆屏鵝公路
228連續假日第一天，通往墾丁的屏鵝公路塞爆，從一大早起車潮就不斷湧現，中午過後車流量更大，不少駕駛因不耐久候，行駛路肩慢車道，險象環生。警方派出大量人力疏導交通，不少員警站了一早上滴水未沾，更沒時間上廁所；因擔心明日車輛會更多，警方將實施調撥車道。
枋寮警分局從上午7點開始實施交通指揮勤務，南下車潮從10點湧現，尤其是台17線與台1線交匯的五叉路口，車輛走走停停，最高時速只有20、30公里，警方實施長綠燈號及分流措施，希望加速疏導車流。
警方上午11點在台1線永祥路口實施分流，引導南下車流走屏南工業區接台17線沿海公路，並在台1線中山路口實施分流，管制左轉車輛行駛替代道路。
「實在太誇張！」執勤員警表示，以往228連假因在過年後，出遊人車潮並不多，沒想到今年車多到離譜，大家站了一個早上滴水未沾，也不能上廁所。而且以往大概下午1點車潮就會散去，今年大概塞到2點；猜測可能是因為今年年假比較早，加上今日屏東是豔陽高照好天氣，民眾出遊意願高所致。
有駕駛民眾因不耐久候，將車開進慢車道超車，險象環生，警方提醒民眾不要違規，將請交通隊協助告發。明天預計車流輛會比今天多，加上南下車城福安宮的進香團，警方不敢大意，預訂明天8點到12點實施調撥車道。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。