228連假首日，出遊墾丁車輛塞爆屏鵝公路

228連續假日第一天，通往墾丁的屏鵝公路塞爆，警方實施長綠燈號及分流措施疏導車流。（潘建志翻攝）

228連續假日第一天，通往墾丁的屏鵝公路塞爆，警方實施長綠燈號及分流措施疏導車流。（潘建志翻攝）

228連續假日第一天，通往墾丁的屏鵝公路塞爆，警方實施長綠燈號及分流措施疏導車流。（潘建志翻攝）

228連續假日第一天，通往墾丁的屏鵝公路塞爆，從一大早起車潮就不斷湧現，中午過後車流量更大，不少駕駛因不耐久候，行駛路肩慢車道，險象環生。警方派出大量人力疏導交通，不少員警站了一早上滴水未沾，更沒時間上廁所；因擔心明日車輛會更多，警方將實施調撥車道。

枋寮警分局從上午7點開始實施交通指揮勤務，南下車潮從10點湧現，尤其是台17線與台1線交匯的五叉路口，車輛走走停停，最高時速只有20、30公里，警方實施長綠燈號及分流措施，希望加速疏導車流。

警方上午11點在台1線永祥路口實施分流，引導南下車流走屏南工業區接台17線沿海公路，並在台1線中山路口實施分流，管制左轉車輛行駛替代道路。

「實在太誇張！」執勤員警表示，以往228連假因在過年後，出遊人車潮並不多，沒想到今年車多到離譜，大家站了一個早上滴水未沾，也不能上廁所。而且以往大概下午1點車潮就會散去，今年大概塞到2點；猜測可能是因為今年年假比較早，加上今日屏東是豔陽高照好天氣，民眾出遊意願高所致。

有駕駛民眾因不耐久候，將車開進慢車道超車，險象環生，警方提醒民眾不要違規，將請交通隊協助告發。明天預計車流輛會比今天多，加上南下車城福安宮的進香團，警方不敢大意，預訂明天8點到12點實施調撥車道。

(中時)