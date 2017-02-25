女子一喝29年 單身喝到結婚生子天天光顧

台灣手搖茶世界知名，在成千上百種店家中，獨鍾一家店快30年的顧客卻很少，台南市有位女士鄭麗珠從18歲起在一家飲料店點了一杯茉香綠茶，一試成主顧，每天固定光顧，至今29年未間斷，堪稱頭號粉絲，沒想到當初這家不起眼的小店，後來成為全國最大的連鎖茶飲店《清心福全》。

「喝這家比較習慣啦！」47歲的鄭麗珠在30年前還是18姑娘一支花，當年每逢中午吃飯，就會在公司附近的小茶店買一杯綠茶，一喝上癮，固定光顧，一段時間後與店老闆與老闆娘成了好友。

「那時一天起碼要搖1500杯以上」30年前的南台灣飲料市場還是泡沫紅茶為主，老闆趙福全與老闆娘李青育在金華路二段附近開設泡沫紅茶店，因為附近有工業區，每逢中午就有吃飽買飲料的人潮，兩夫妻回憶第一年經營，生意根本忙不過來，經常需要幫手。

熱心的鄭小姐中午買飲料時看到夫妻忙碌，一時興起義務幫忙，後來成了老闆夫妻的好朋友兼助手，一到中午就期待她出現幫忙。有一次老闆娘煮茶煮到鍋子燒焦，她就在一旁幫忙洗鍋子，令兩夫妻相當感動。

「這杯我從單身喝到結婚生子，有感情了」飲料店後來請了助手，不再需再協助，但鄭小姐從單身到結婚、現在都生了兩個小孩，惟一不變的是她幾乎每天固定都會到店中買一杯飲料，「有時候感覺喝的不是飲料，而是29年來的回憶」。

這家小店後來再開了900多家連鎖店，成了全台最大的連鎖冷飲店，退居幕後經營的夫妻，還會憶及這位忠實的鄭姓女顧客，透過店員得知她仍會每天到創始店買飲料，相當感動，最近再找到這位頭號粉絲敘舊，她笑說，當初根本不知道這家小茶店會變成這麼有名。

(中時)