尋德慈善會 捐贈金山消防分隊救護車

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台灣尋德慈善會今天捐贈新北市政府消防局第六救災救護大隊金山分隊新式救護車1輛。慈善會發揚無私大愛奉獻精神，提升緊急救災救護效能與品質。

捐贈典禮今天在新北市金山消防分隊舉行，新北消防局副局長李清安代表受贈。他表示，台灣尋德慈善會自民國82年3月創立，至今20多年，持續秉持扶難濟貧宗旨，關懷協助並輔導貧困家庭、身心障礙者、單親家庭子女得以改善生活。

李清安說，尋德慈善會長期於療養院等社福機構，推動關懷系列活動。消防局自成立以來，各界企業、團體及個人熱心捐助，使救護出勤同仁能第一時間迅速安全抵達現場，輔以新穎精良器材設備救治病患。

慈善會前理事長何文誠表示，捐贈的救護器材及設備最好備而不用，一旦發生事故，便能發揮即時效用。捐贈的救護車，內部配置最新型救護器材，含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組，及行車紀錄器。

李清安說，新北市幅員廣闊、人口眾多，救護量連年成長，至民國105年已達19萬多件，平均每天有527件緊急救護案件需求，緊急救護服務需求，已成為民眾最需要的公共服務。

他表示，因應需求及提供市民最佳服務，本次捐贈相信將有助提升整體緊急救護效能，更得以保障居民的生命財產安全。李清安還回贈救護車模型、感謝狀表示感謝。1060225

(中央社)