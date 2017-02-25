賀陳旦推廣駕駛人休息區 提升旅遊品質
交通部長賀陳旦今天到國道1號湖口服務區視察「駕駛人休息區」，並推廣這項設施給旅遊業駕駛知曉，鼓勵他們多加利用，共同提升國內旅遊品質。
賀陳旦表示，對於遊覽車或客運駕駛人在工作一段時間後就應休息的要求而言，「駕駛人休息區」非常適合他們到此適度休息，但並非所有遊覽車或客運司機都知道這個設施，希望普設這樣的環境，並推廣出去，提供司機放鬆休息的空間，讓整體旅遊交通品質提升。
賀陳旦也提到，春節期間的車流、事故較以往增加得多，但今年春節並未讓大家感覺到有明顯的塞車，最大原因就是有約700位國道警察同仁，在春節期間犧牲休息，就在易塞車、易事故路段待命，一旦有事故發生就立刻到場排除，「因為有他們的努力，讓交通較以往順暢許多」。
賀陳旦指出，除了要幫消費者把關市面上旅遊產品的優劣與保障外，其次是營造良好的旅遊環境，包括提供駕駛休息的場所，另外就是慰勞相關單位、辛勞執勤的國道警察等同仁。
不過有媒體認為，遊覽車駕駛停留在休息區的時間有限，即便提供了空間，但休息時間仍相當短暫。賀陳旦認為，若可以夠提供一處能讓駕駛平躺下來且安靜的空間，即便只是10、20分鐘，相信也能有相當程度的休息，未來也會在南下、北上等國道休息區多增設這樣的硬體設施。
高公局指出，目前全台共有10個國道休息區有設置駕駛人休息區，以湖口服務區為例，有提供7個男生床位、4個女生床位，同時也備有淋浴室，可供駕駛人得到充分休息，經統計，湖口服務區的駕駛人休息區，每月約有1400人次使用。
高公局也說，駕駛人休息區優先提供給遊覽車、客運司機使用，有需求的駕駛人都可直接在現場登記，以2小時休息為基準，若需更長休息時間，也可申請延長；至於一般小客車駕駛若有需求，也可視床位狀況到現場進行申請使用。1060225
(中央社)
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