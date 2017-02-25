日防衛研究：中國軍事改革完成年2020

日本防衛研究所公布「中國安全保障報告2017」指出，中國解放軍具備了對台灣的武力進攻能力、軍事改革完成的目標年是2020年。

這項報告說，中國可能超越台灣，向海洋發展並有時採取非常強硬的舉動，影響地區的穩定。

日本防衛省（國防部）的智庫防衛研究所昨天公布「中國安全保障報告2017」，副標題是「不斷變化的兩岸關係」，分析中國大陸的對台政策、台灣的對大陸政策、美國的對台政策在這70年間發生的變化。

報告的章節包括：序言、中國大陸對台政策的變化、站在台灣立場的兩岸關係、美國的台灣問題、兩岸關係的變化與「維持現狀」、結語等。

報告中指出，中國大陸領導人習近平強調「九二共識」。兩岸交流愈增加，台灣人的台灣意識愈強。

結論指出，針對台灣，中國大陸今後依然會施加各種壓力或進行瓦解。外交方面，以亞太經合會（APEC）台灣首席代表的人選、世界衛生組織（WHO）大會、國際民航組織（ICAO）大會為首，中國大陸開始對台施壓。此外，也可能奪走台灣的邦交國。

報告說，在軍事方面，中國解放軍很有可能舉行以進攻台灣為目的的演習和增強武器裝備，加強網路攻擊等。中國今後仍將加強軍力，阻止美國介入台灣海峽問題，並且在維持馬英九政權時期所建立經貿關係的同時，對蔡英文政權施壓，使台灣民眾對民進黨政權的不安感升高。

報告指出，對中國大陸而言，台灣是應該統一的對象，並且是與美國對峙的前線。因此，因台灣議題而發生中美衝突的可能性，從冷戰時期至今仍持續存在。在這意義上，台灣對於地區的穩定非常重要。

在中國大陸向大國發展的過程中，台灣議題以朝著對中國大陸有利的方向走，中國大陸可能超越台灣，向海洋發展並且有時採取非常強硬的舉動，影響地區的穩定。如果台灣對自衛不投入力量，中國大陸的行動可能進一步擴展。此外，從海洋的觀點看，台灣位於連結東海、南海、太平洋的海上交通要衝，戰略重要性上升。

報告最後指出，習近平政權過去對台灣的前總統李登輝、陳水扁的譴責，尚未看到對總統蔡英文提出類似的批評，被視為是留下與蔡英文政權協商的餘地。蔡總統也非常注意，避免激化與中國大陸的對立。大多數台灣人的民意不支持「台獨」或「兩岸統一」，而是「維持現狀」，認為蔡英文政權今後將針對「維持現狀」的「固定化」，制訂政策。1060225

(中央社)