中正紀念堂轉型 朝野意見不一

針對文化部要對中正紀念堂進行轉型，朝野立委意見不一。民進黨、時代力量立委贊成去除對故總統蔣中正的偶像崇拜，而國民黨、親民黨立委則認為，政府應先搞好民生經濟議題。

二二八事件將屆70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

立法院教育及文化委員會民進黨籍召委許智傑表示，國民黨在威權時代過度標榜蔣中正功績，但蔣中正對台灣有功也有過，二二八事件就是很大的過失，蔣應承擔。對功過兩極的偶像崇拜應去除，他贊成文化部的做法。

立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩則指出，她非常不以為然。台灣現在有多事情要做，文化部也有很多文創、文資工作要做，審預算時告訴立法院沒人沒錢，現卻要搞中正紀念堂去蔣化，這是這時間應該做的嗎？「要畫一個大問號」。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這只是將蔣介石拉下神壇的第一步，他早已提出「國立中正紀念堂管理處組織法」修正案，盼本會期能排案審議，儘速終結「中正廟」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，談蔣中正的功過，現在不適合也不適當。執政者現在應該先穩定物價，讓民眾有感經濟成長，等一切穩定後再來談。1060225

(中央社)