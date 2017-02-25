宜美館黃玉成個展 以真誠作畫筆
畫家黃玉成的個展《無名‧吾民》今天（25日）在宜蘭美術館開幕，前行政院長游錫堃、作家黃春明等人，以及多位藝文界人士到場，黃玉成的油畫描繪農民、漁民、攤販等小人物，黃玉成以真誠作為畫筆，下筆時不忘黃春明提及「真誠才能感動」。
黃玉成出生在宜蘭大南澳地區，他的油畫曾在各大美展中獲得首獎，作品深受父親珍惜土地、感恩之心的精神影響，舉凡農民等小人物都成為黃玉成畫作的主角。
作家黃春明指出，現在將新商品取了一個名字叫做「文創」，如馬克杯貼個宋徽宗的瘦金體，也稱作文創，但那種東西再多也改變不了社會，真正好的東西要能讓心靈成長，而黃玉成的畫有土地、有人，作品充滿情感，能滿足我們高級感官的享受。
黃玉成表示，他一生中遇到三名貴人，分別是王攀元、黃春明、謝里法，讓他覺得這一生非常幸運，王攀元引領他進入藝術界，黃春明讓他抓到方向，謝里法的鼓勵讓他懂得歸零與持續創作。
黃玉成的個展從即日起展出至4月9日，地點在宜蘭美術館101展覽室，開放時間是周二至周日上午9時至下午5時，周一休館。
(中時)
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