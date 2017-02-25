辛龍中獎非藝人首例 「她」更中頭彩2次！
辛龍日前在吳宗憲爆料下，被揭露兩年前娶劉真後，竟幸運中樂透1.2億，引發不少熱議，然而演藝圈中像辛龍一樣的幸運兒還有好幾位，曾和劉德華演出《神鵰俠侶》，演出經典「小龍女」一角的陳玉蓮，甚至還中過頭彩兩次，讓人羨慕翻了！
56歲的陳玉蓮曾與周潤發、賈思樂交往，並與陳超武有過一段婚姻，如今單身，近年來投身公益的她，傳中過兩次香港六合彩頭獎，獎金直逼台幣4億元，但對此她未承認也未否認，僅說：「這部分不好談」。
而除了陳玉蓮外，香港男星梁思浩曾中過4次二獎，獎金推估近500萬港幣（約2000萬台幣），佘詩曼也中過一次二獎，獲約100萬港幣（約400萬台幣），據《聯合新聞網》報導，劉子千小時候曾在拉斯維加斯玩角子老虎，意外中約6千萬，但他當時礙於年紀未成年，獎金只好全給父親劉家昌保管。
(中時電子報)
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