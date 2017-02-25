KTV攜槍遇臨檢 男落跑反遭逮
新北市三重區31歲陳姓男子，23日晚間與友人到KTV唱歌，正要搭電梯離開時碰上警察臨檢，陳男竟當場心虛拔腿跑往逃生梯方向下樓，3名警員見狀尾隨陳男，最後在地下一樓追上無路可逃的陳男，並查獲其棄置在樓梯間的改造手槍及子彈，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
警方調查，陳男有竊盜、強盜、毒品等多項前科，平時靠打零工為生，23日晚間他帶著一把仿巴西金牛座改造手槍，晚間10時許剛步出3樓的包廂要搭電梯離開，正好遇上轄區警員臨檢，陳男當場面露心虛轉身逃跑，仍遭三重警分局永福派出所警員呂世豪、吳晉廷及吳政峯見在地下一樓查獲。
陳男向警方供稱，他只是來找朋友，離去時即遭警方查獲，但警方對陳男說詞存疑，將持續追查其槍枝來源，並調查是否有涉及其他刑案，訊後將陳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
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(中時)
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