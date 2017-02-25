談2顆子彈 詹啟賢重申到中常會報告

詹啟賢（左一）出席中壢青工會活動。（楊明峰攝）

詹啟賢與韓國瑜期間互動不多。（楊明峰攝）

國民黨主席參選人詹啟賢25日上午出席中壢青工會長交接典禮時，被問到319槍擊案的「兩顆子彈」？他回應，此事對國民黨或中華民國都是關鍵的大事情，希望在中常會完整報告此事並接受提問，以留下完整紀錄，希望黨中央嚴肅看待，不應該只是看成選舉。

詹啟賢說，此事不只涉及他個人，對國民黨或中華民國都是關鍵大事，就算沒參選黨主席，有人有疑問也會讓大家清楚了解，並在歷史上留下記錄，他要求在中常會完整報告，接受大家提問，希望黨中央嚴肅看待，不應該看成選舉，「國民黨對此事沒清楚記錄與交代，不要繼續混淆下去」。

另名參選人韓國瑜到場致詞表示，立委潘維剛宣布參選黨主席時，感覺就像白雪公主，把衣服弄得乾淨、頭髮梳得整齊，牽起同學的手，準備聽場音樂會，如此國民黨主席選舉會很辛苦、危險，「國民黨當前困境絕對不是白雪公主」。

韓國瑜指出，國民黨在多個縣市都是在野黨，國民黨過去執政差，不被選民認同，再說過去國民黨執政很好的是傻子、瞎子。西班牙遣返到中國大陸的200個詐欺犯，其中台灣年輕人為數不少，代表經濟、道德教育、法治等出問題，台灣從亞洲四小龍之首，如今發展在華人地區最落後。

韓國瑜說，國民黨未來不在於對手摔跤、摔得鼻青臉腫、施政錯誤，在於是否自立自強，如果國民黨繼續軟趴趴、繼續分裂、不團結、沒強而有力的論述、推不出優質候選人，「請問執政黨為什麼要看得起你？」，如果他有機會領導國民黨，將「溫良恭儉，再也不讓」。

詹、韓2人僅到場與離場2度握手寒暄，期間並無太多互動。

(中時)