金門博雅講座 陳樹金大開講
金門大學新學期首場「金門博雅講座」，昨邀請中央投資公司董事長陳樹博士跨海開講，以「從中道談兩岸競合與金門發展」為題，與學子們分享他對金門與兩岸未來發展的見解，也預期曾經受盡苦難的金門，未來將一步步苦盡甘來。
陳樹曾任證管會主委、財政部次長、證交所董事長、金管會主委、證券櫃檯買賣中心董事長等財金要職，是台灣財政金融政策重要的推手。
陳樹指出，21世紀是亞洲崛起的新世紀，面對兩岸金融、政治、經濟與文化發展，金門將扮演重要的角色，而身為金門知識人才「領頭羊」的金門大學，舉足輕重的影響力更不容小覷。
財經背景出身的陳樹博士還特別從東方「哲學」與「心」的角度看待兩岸局勢與未來展望，新觀念和新視野都讓與會學子有不一樣的感想。
金門博雅講座由金門大學邀集各領域學有專精、卓然有成的鄉籍俊彥，與師生進行經驗分享及專業交流。新學期將再推出12場精彩演講，緊接著3月3日由新北市政府法制局局長黃怡騰登場。
(中時)
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