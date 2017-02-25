金門博雅講座 陳樹金大開講

我要評比

中投公司董事長陳樹博士（右）跨海開講，金大主任秘書呂立鑫(左)致贈感謝狀。（金大提供）

金門大學新學期首場「金門博雅講座」，昨邀請中央投資公司董事長陳樹博士跨海開講，以「從中道談兩岸競合與金門發展」為題，與學子們分享他對金門與兩岸未來發展的見解，也預期曾經受盡苦難的金門，未來將一步步苦盡甘來。

陳樹曾任證管會主委、財政部次長、證交所董事長、金管會主委、證券櫃檯買賣中心董事長等財金要職，是台灣財政金融政策重要的推手。

陳樹指出，21世紀是亞洲崛起的新世紀，面對兩岸金融、政治、經濟與文化發展，金門將扮演重要的角色，而身為金門知識人才「領頭羊」的金門大學，舉足輕重的影響力更不容小覷。

財經背景出身的陳樹博士還特別從東方「哲學」與「心」的角度看待兩岸局勢與未來展望，新觀念和新視野都讓與會學子有不一樣的感想。

金門博雅講座由金門大學邀集各領域學有專精、卓然有成的鄉籍俊彥，與師生進行經驗分享及專業交流。新學期將再推出12場精彩演講，緊接著3月3日由新北市政府法制局局長黃怡騰登場。

(中時)