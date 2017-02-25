參訪敦睦遠航艦隊 民眾籲支持國防

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即將啟程的海軍106年敦睦遠航訓練支隊，今天由磐石級油彈補給艦領軍靠泊高雄港，開放供民眾登艦參觀；民眾表示，官兵訓練精實，希望國人支持海軍，支持國防。

106年敦睦遠航訓練支隊由磐石級油彈補給艦、康定級西寧艦及成功級張騫艦納編組成，上午靠泊高雄港新濱軍用碼頭，吸引民眾扶老攜幼參訪。

現場安排海軍樂儀隊、陸戰隊莒拳隊、海軍官校鼓號樂隊等演出，參訪民眾除了紛紛以手機獵取戰艦英姿，對於陸戰隊莒拳隊員擊破石磚時，更報以熱烈掌聲。

民眾表示，參訪後感受到官兵的訓練精實，但也相當辛苦，希望國人大力支持海軍，全力支持國防。

海軍艦隊指揮部表示，106年敦睦遠航訓練支隊由磐石級油彈補給艦、康定級西寧艦及成功級張騫艦組成，在啟航前的第一站於高雄港開放民眾登艦參觀。參訪民眾攜帶身分證或可證明身分的具照片證件，即可登艦參訪。

敦睦遠航訓練任務主要是提升官兵遠航作戰能力，並讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校4年所學理論與實務相結合，充實艦艇實務工作經驗，奠定良好的基礎。

海軍艦隊指揮部表示，這次敦睦遠航訓練任務艦的志願役比例達99.3%，希望藉由靠泊港口開放參觀的機會，吸引更多有志青年共同加入海軍的行列。

敦睦遠航訓練支隊戰艦開放民眾登艦參觀日期，高雄港為2月25日至26日；安平港2月28日至3月1日；馬公港3月3日至4日；台中港3月5日至6日；基隆港3月8日至9日；蘇澳港3月11日至12日；花蓮港3月13日至14日。1060225

(中央社)