台參與WHA 學者分析有機會但難度高

國立政治大學外交系副教授黃奎博今天表示，若總統蔡英文無法在「兩岸的共識」上做出符合北京期望的回應，台灣今年要參加世界衛生大會機會雖仍有，但困難度可能非常高。

黃奎博也是對外關係協會秘書長，他近來訪問華府，傍晚參加由台灣僑界成立的「台美關係研究中心」所舉辦的座談會，會後接受華文媒體記者訪問，做了上述表示。

對於台灣今年參加世界衛生大會（WHA）的可能性，黃奎博說，北京或許在會議召開前，明確要求蔡總統對不論是「一中原則」、「一中政策」或「九二共識」明確表態，若蔡總統不對此做出符合北京期望的回應，他認為，台灣今年要以觀察員身分參加WHA、「困難度可能增加到非常高」；但北京最後是否因顧及台灣人民感受與反應，而讓民進黨政府參加WHA？「機會也是有」。

他接著指出，若民進黨政府在所謂「兩岸的共識」上，仍無任何妥協，明年台灣能參加WHA的機會「可能趨近於零」。

黃奎博說，他不認為是因蔡總統與美國總統川普通話，造成兩岸關係的損失，但這確實延緩兩岸可能找到新共同點的時機。

他建議，台灣應不斷強調自己在兩岸關係的立場上，並未偏離雙方過去可以對話的基礎，而在沒有「九二共識」的情況下，台灣到底要用什麼基礎與北京對話、而這一基礎又是北京可以接受的？則須要台灣發揮智慧。

他也建議北京，應該給台灣一些時間，讓民進黨政府可想出能「不談九二共識，但又可以讓兩岸能相互妥協與接受的運作模式」。黃奎博指出，北京如果太急，只會讓民進黨更加退縮，造成兩岸關係的更不穩定。

另外，中國兩個重要涉台智庫近來調整人事，全國台灣研究會會長由外交體系的前國務委員戴秉國接掌；中國社科院台灣研究所所長則由曾在美國哈佛大學及華府智庫史汀生研究中心分別擔任訪問學者與客座研究員的楊明杰接任，取代屆齡退休的周志懷。

對此，黃奎博分析，中共強化「知美派」對兩岸事務決策的影響力，這表示北京知道「美國因素」在兩岸關係上不可忽略，希望這一調整讓研究台灣事務更具國際觀，讓兩岸關係不再只著重「國、共」或「民、共」政黨間的關係，而是帶入整個區域政治的眼光，讓中國在決策上有更好判斷，不過，這對台灣來說是警訊。

他指出，當中國對台政策的決策更加周延時、台灣須更小心，才能應對中國大陸一波波的攻勢或政策進行調整。1060225

(中央社)