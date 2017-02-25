林書豪傷癒復出 對恢復健康充滿感激

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪因傷缺席2個多月，今天復出先發打14分鐘，拿下7分、5助攻、3籃板，賽後對自己能回復健康表達感激。

籃網客場挑戰丹佛金塊隊，去年12月27日對黃蜂之戰就因傷未再出賽的林書豪，此役以先發之姿復出。

林書豪上場時間不多，共打14分鐘，首節轟進三分線外1大步的大號三分球，首度在重回球場後獲得分數，次節以一記變檔加速的切入再得2分，並在中場前罰進2球，整場比賽攻下7分，另傳出5次助攻，抓下3個籃板。

林書豪賽後表示，對金塊是艱困比賽，但他還是對能回復健康充滿感激，也感謝媽媽到場看球。

林書豪說，「接下來要繼續努力，也要全心信靠祂（指上帝）」。1060225

(中央社)