高醫爭議 創辦人銅像遭要求移除
多名校友組成的高雄醫學大學轉型正義促進會成員今天表示，陳家人應趕快移走設在學校和醫院的高醫創辦人之一陳啟川等銅像、高醫董事長陳建志應下台，將高醫返還董事會並正名。
高醫董事會聲明表示，校園屬學校管理權責，董事會尊重校方全權處理並包容多元聲音及各種行為。
至於二二八事件，高醫董事會說，相關歷史檔案顯示，陳啟川當時搶救不少人，對日後主政高雄市及和台灣第一位醫學博士杜聰明共同創辦高醫，貢獻不容汙衊。
高醫轉型正義促進會發起人陳永興等數10人在陳啟川銅像前拉起「高醫轉型正義」、「陳家下台、還我高醫」等布條。
陳永興說，陳啟川是前台灣警備總司令彭孟緝密友，董事長又世襲等，呼籲陳家人移走陳啟川等人銅像、陳建志下台，讓校園民主化等。
據高醫官網資料，高醫前身是西元1954年創校的高雄醫學院，由首任董事長、前高雄市長陳啟川捐資興學，與杜聰明共同創建全國第1所私立醫學院。1060225
(中央社)
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