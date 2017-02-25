女F4劉樂妍：把赴陸獨派關起來 灌輸中國史地

台女藝人劉樂妍25日在北京一場座談會上表示，大陸可將台獨分子關起來，讓他們讀中國歷史、地理，以促進中國人認同。(陳君碩攝)

大陸民革中央25日舉辦台青座談，邀集數十位在陸台青反映生活上遇到的問題。(陳君碩攝)

在北京發展的台灣女藝人劉樂妍今天(25日)參加北京一場青年座談，她在會上表示，大陸若要拉攏台灣民心，應該讓每個電視節目都有台灣人參與，並且不設名額限制。他希望台胞證的編碼，可以比照大陸身分證；她還稱，大陸可將入境的台獨份子在海關時就抓起來，「關起來，讓他們唸書，唸中國歷史地理，然後考試，這樣他們就會認同自己是中國人」。

民革中央舉辦的「便利有感 真實家園」座談會，25日在北京舉行，廣邀許多在北京發展的台灣青年，與會多名台青反映，希望除了認同自己是中國人之外，大陸也能真正將台灣同胞當作中國公民，特別是在身分證的編碼上，和大陸身分證統一，以便利在當地生活就業發展。

北京大學國關學院台籍博士生王裕慶指出，大陸除了官方宣示一中政策，企業也應該具體落實配合一中，但目前許多台青在大陸就業，會被當作外人看待，台資也被認定是外資，讓台灣民眾產生距離感。

北大國關學院博士生張立齊指出，中共的組織目前並不開放台灣民眾參與黨組工作，但在剛出社會競爭時，因為沒有參與黨組工作的經驗，在就業競爭時輸在起跑點，他認為如果真的將台灣人當作中國人，就應該享有中國公民該有的權利，包括入黨和參政。

北大國關學院博士生許晉銘說，最近北京大學公布一個政策，不招收應屆學生，且海外學歷需有中國留學中心的學歷認證，不過目前台灣的學校並沒有在該機構的評比中，他擔心這項措施一但具體落實，恐怕會阻斷許多台灣學生到北大讀書的夢想。

有台生反映，在台灣就讀東吳大學法律系，目前到北大讀法學院，但是最近在尋找實習機會時，被大陸的單位詢問「東吳大學是怎樣的大學」，也有的單位沒聽過，他建議，大陸對台灣的大學院校，也應做出一份有公信力的評比，以方便企業招聘台灣人才。

台藝人女F4成員劉樂妍也出席該座談會，他表示，日前她參與東方衛視的節目面試，好不容易通過試鏡，但後來劇組說，「台灣人有一定名額，超過就不能用」，讓他覺得受到歧視，他認為大陸若真的要拉攏台灣人，應該讓每個劇組，都有台灣人參與，也不要有名額限制。

劉樂妍也認為，應該要讓台胞證編碼與大陸身分證一致，改為18碼，他還稱，大陸應該把進到大陸的台獨分子都抓起來，「把他們關起來，讓他們唸書，唸中國歷史地理，然後考試，這樣他們就會認同自己是中國人」，語畢引起台下不少笑聲。

(旺報)